До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В войну она стала - самой пишущей

До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В войну она стала - самой пишущей. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем. Треугольников, открыток, секреток...