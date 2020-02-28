За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем 18:05

ТРЕУГОЛЬНЫЙ КЛИН

До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В войну она стала - самой пишущей. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем. Треугольников, открыток, секреток...

Три угла: Вера, Надежда, Любовь 18:00

ТРИ УГЛА: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

За годы войны было доставлено: 10,7 млрд писем, 22,9 млн посылок, 63,9 млрд экземпляров печатной продукции. Пересылка корреспонденции производилась бесплатно

Документы Победы "Письмо именем отцов и матерей, братьев и сестер..." 17:59

"ПИСЬМО ИМЕНЕМ ОТЦОВ И МАТЕРЕЙ, БРАТЬЕВ И СЕСТЕР..."

С начала войны письма на фронт отправлялись на номер полевой почты, номер воинской части и фамилию, имя, отчество адресата. С 5 сентября 1942 года открытое наименование части было заменено условным номером полевой почты

Константин Рокоссовский: Ваш Костя - старый воин... 17:58

КОНСТАНТИН РОКОССОВСКИЙ: ВАШ КОСТЯ - СТАРЫЙ ВОИН...

8 марта 1942 года около 22.30 командующий 16-й армией Западного фронта Константин Рокоссовский зашел в помещение штаба, чтобы подписать документы. Склонился над сидевшим за столом начштаба Михаилом Малининым. В этот момент прямо за окном разорвался снаряд, осколок влетел в комнату - и попал в спину Рокоссовского

"Надо с хлебом и солью проводить день ангела около Сталинграда..." 17:57

"НАДО С ХЛЕБОМ И СОЛЬЮ ПРОВОДИТЬ ДЕНЬ АНГЕЛА ОКОЛО СТАЛИНГРАДА..."

"Пишу письмо у землянки, а снаряды с визгом пролетают, наверно сегодня или завтра займем позицию. Может это письмо последнее. Наше направление где стоим - Сталинградское". Строчки из писем солдата Ивана Орлова, не вернувшегося с войны, высечены на мемориале в Мышкине

"Пишу на днище котелка, с которого только что пообедал..." 17:55

"ПИШУ НА ДНИЩЕ КОТЕЛКА, С КОТОРОГО ТОЛЬКО ЧТО ПООБЕДАЛ..."

"Война окончена. У многих есть горе, убиты мужья, сыновья, отцы. Я уцелел. Не далек тот день, когда я опять вернусь домой. Правда, слишком много в мои года прибавилось седых волос...". Окопную правду войны много лет собирает в поселковом музее воспитательница детского сада

У дома, где было написано стихотворение "Жди меня", предлагают установить памятный знак 17:54

"ЖДИ МЕНЯ". УКАЗАТЕЛЬ ПОТОМКАМ

Здесь в июле 1941 года Константин Симонов написал "Жди меня" - на этой улице, в этом деревянном двухэтажном доме, в комнате на втором этаже. Сын Константина Симонова и обозреватель "Родины" призывают установить памятный знак у дома, где были написаны великие строки

Танкист Виктор Векшин написал слова любви за пять дней до гибели 17:52

СЛОВА ЛЮБВИ ДОШЛИ ДО АДРЕСАТА...

Гвардии техник-лейтенант Виктор Афанасьевич Векшин погиб 31 января 1944 года, в первый день Криворожско-Никопольской наступательной операции. За 5 дней до гибели он отправил письмо, в котором признался в любви

Единственный в мире памятник фронтовому почтальону установлен в Воронеже 17:50

ИВАН, ПОМНЯЩИЙ РОДСТВО

В Воронеже у здания главпочтамта установлен единственный в мире памятник фронтовому почтальону. Бронзовый солдат с винтовкой за плечом шагает к своим адресатам. Левой рукой он придерживает пухлую сумку, в правой - заветные треугольники, сказочную радость для людей на войне

Прототипы солнечной картины Александра Лактионова не дождались своего письма с фронта 17:49

НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СТОЯЛИ...

Мало кто знает, что художник Александр Лактионов изобразил на знаменитой картине "Письмо с фронта" реальных людей. А создан был этот шедевр в стенах Троице-Сергиевой лавры, орудийная ниша которой в военные годы была переоборудована под общежитие

Родина - № 3(320)

ТРЕУГОЛЬНЫЙ КЛИН

Текст: Игорь Коц
До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В войну она стала - самой пишущей
До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В войну она стала - самой пишущей. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем. Треугольников, открыток, секреток...

Десять миллиардов семьсот миллионов!

В войну за перо взялись даже те, кто никогда не держал в руке инструмент легче топора. За тяжелораненых писали соседи по госпитальной палате. За безграмотных бабушек - внуки. Страна стала бескрайней полевой почтой с отделениями на каждой улице и адресатами в каждом сердце.

Фото: РИА Новости

"Мотя на щет мяса ты писала лучше бы сами ели чем продавать", - письма с фронта проходили военную цензуру, но не проходили корректуру. Бесхитростные и пестрящие ошибками строчки откорректировало Время. И они стали самыми искренними документами эпохи. Потому есть высшая справедливость в том, что строки из писем Моте, Матрене Максимовне Орловой от мужа-красноармейца Ивана Филипповича выбиты на мраморном мемориале в городе Мышкине...

Десять миллиардов семьсот миллионов писем войны. Поднимись этот треугольный клин в небо - в небе не осталось бы просвета.

Только боль.

И только любовь.

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