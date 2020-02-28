ТРИ УГЛА: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

За годы войны было доставлено: 10 миллиардов писем, 22 миллиона посылок, 64 миллиарда печатной продукции

Чтобы отправить письмо-треугольник домой, боец брал заполненный лист бумаги:

а) загибал его справа налево;

б) затем - слева направо;

в) оставшуюся полосу бумаги загибал по краям...

г) ...и вставлял как клапан внутрь треугольника.

На наружной стороне треугольника подписывал адрес и фамилию адресата.

С. Ткачев. Осень 1941 года. Письмо с передовой.

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ БЫЛО ДОСТАВЛЕНО:

10,7 млрд

писем

22,9 млн

посылок

63,9 млрд

экземпляров печатной продукции

Пересылка корреспонденции производилась БЕСПЛАТНО.