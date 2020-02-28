ТРИ УГЛА: ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ

а) загибал его справа налево;
б) затем - слева направо;
в) оставшуюся полосу бумаги загибал по краям...
г) ...и вставлял как клапан внутрь треугольника.
На наружной стороне треугольника подписывал адрес и фамилию адресата.
До войны нашу страну называли самой читающей в мире. В войну она стала - самой пишущей. За четыре года Великой Отечественной почтальоны доставили адресатам 10,7 миллиарда писем. Треугольников, открыток, секреток...
За годы войны было доставлено: 10,7 млрд писем, 22,9 млн посылок, 63,9 млрд экземпляров печатной продукции. Пересылка корреспонденции производилась бесплатно
С начала войны письма на фронт отправлялись на номер полевой почты, номер воинской части и фамилию, имя, отчество адресата. С 5 сентября 1942 года открытое наименование части было заменено условным номером полевой почты
8 марта 1942 года около 22.30 командующий 16-й армией Западного фронта Константин Рокоссовский зашел в помещение штаба, чтобы подписать документы. Склонился над сидевшим за столом начштаба Михаилом Малининым. В этот момент прямо за окном разорвался снаряд, осколок влетел в комнату - и попал в спину Рокоссовского
"Пишу письмо у землянки, а снаряды с визгом пролетают, наверно сегодня или завтра займем позицию. Может это письмо последнее. Наше направление где стоим - Сталинградское". Строчки из писем солдата Ивана Орлова, не вернувшегося с войны, высечены на мемориале в Мышкине
"Война окончена. У многих есть горе, убиты мужья, сыновья, отцы. Я уцелел. Не далек тот день, когда я опять вернусь домой. Правда, слишком много в мои года прибавилось седых волос...". Окопную правду войны много лет собирает в поселковом музее воспитательница детского сада
Здесь в июле 1941 года Константин Симонов написал "Жди меня" - на этой улице, в этом деревянном двухэтажном доме, в комнате на втором этаже. Сын Константина Симонова и обозреватель "Родины" призывают установить памятный знак у дома, где были написаны великие строки
Гвардии техник-лейтенант Виктор Афанасьевич Векшин погиб 31 января 1944 года, в первый день Криворожско-Никопольской наступательной операции. За 5 дней до гибели он отправил письмо, в котором признался в любви
В Воронеже у здания главпочтамта установлен единственный в мире памятник фронтовому почтальону. Бронзовый солдат с винтовкой за плечом шагает к своим адресатам. Левой рукой он придерживает пухлую сумку, в правой - заветные треугольники, сказочную радость для людей на войне
а) загибал его справа налево;
б) затем - слева направо;
в) оставшуюся полосу бумаги загибал по краям...
г) ...и вставлял как клапан внутрь треугольника.
На наружной стороне треугольника подписывал адрес и фамилию адресата.