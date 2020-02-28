В борьбе за право на образование вольнослушательницы Томского университета дошли до императора

Женщины и высшее образование

До революции женщин допускали к слушанию университетских лекций, но только в виде исключения и без возможности сдать экзамены и получить диплом. Причина была в том, что в университетах обучались исключительно мужчины, а совместное обучение не запрещалось законом, но и не дозволялось. Вопрос обсуждался на самом высоком уровне, но время шло, менялись министры просвещения, а учиться женщинам по-прежнему не разрешалось. Те, у кого была возможность, уезжали учиться за границу. Ни выпускницы Смольного института, ни Высших женских курсов не приравнивались к выпускницам университетов, девушки могли стать только учительницами. Требование равноправия женщин в области образования было ведущим среди первых лозунгов женского движения.

Проходной билет вольнослушательницы.

Первая русская революция дала сильнейший импульс женскому освободительному движению1. Законы 27 августа и 17 сентября 1905 г. расширили университетскую самостоятельность2, и через год, на заседании 17 августа 1906 г., Совет министров указывал на благоприятные для лиц женского пола подвижки: "Что касается далее вопроса о допущении женщин в высшие учебные заведения, то в минувшем учебном году этот вопрос был уже на практике разрешен университетами и некоторыми другими высшими учебными заведениями, советы которых, понимая дарованную им автономию, как распоряжения всеми делами учебных заведений, разрешили прием в последние и женщин на правах вольнослушательниц"3.

Прошение о зачислении в вольнослушательницы.

С дозволения мужа или родителей...

Многие российские девушки мечтали стать юристами, адвокатами4, и юридические факультеты становились их сознательным выбором. Юридический факультет единственного сибирского университета в Томске быстро наполнился учащимися женского пола: к 1 января 1908 г. на факультете всего обучалось 588 человек, из них 116 являлись вольнослушательницами5. Они являлись выпускницами средних учебных заведений, которые смогли получить удостоверение об успешной сдаче экзамена по латинскому языку в объеме гимназического курса при одной из мужских гимназий6; среди поступавших замечались девицы и замужние женщины, вдовы, девушки с детьми и без. Хотя принимались слушательницы с 17 лет, чаще поступали женщины старше 22 лет7. Некоторые вернулись после обучения на юридических факультетах престижных заграничных университетов. К примеру, Викторина Макушина - дочь известного томского предпринимателя, мецената и просветителя П.И. Макушина в 1907-1908 гг. проходила курс юридических наук в Томске после обучения правоведению в Парижском университете8.

Правовед, бывший ректор Санкт-Петербургского университета и профессор Бестужевских женских курсов Д.Д. Гримм.

Положительные отзывы о вольнослушательницах первых наборов давали профессора юридического факультета университета в Томске: "Результаты экзаменов вполне удовлетворительны... По практическим занятиям (по политической экономии) вольнослушательницы обнаружили превосходную подготовку, прекрасное умение разбираться в теоретических вопросах, способность литературного изложения". Такой отзыв дал профессор М.Н. Соболев. Он также указывал, что дамы учились прилежно и выказывали "отношение к предмету вполне сознательное"9. В обществе формировалось убеждение в бесперспективности дискриминации женщин в получении высшего образования.

Министр народного просвещения А.Н. Шварц.

Однако в правительственных кругах инициатива университетских советов, допустивших к учебе в вузах женщин, встретила сопротивление. В мае 1908 г. министр народного просвещения А.Н. Шварц циркулярно распорядился девушек к слушанию лекций больше не допускать10. В результате с обоих факультетов Томского университета - юридического и медицинского - одновременно выбывали 260 вольнослушательниц11.

Конечно, министерский циркуляр вызывал сильное недовольство, в том числе вольнослушательниц Томска. Испуганные сообщениями о запрете, они сразу послали члену Государственной Думы от Сибири Н.В. Некрасову телеграмму с просьбой узнать о собственной университетской перспективе12. В столице же по поводу распоряжения Шварца вольнослушательницы собрали совещание, в заявлениях которого, кроме прочего, звучали нотки отчаяния: "Прощай возможность учиться на Родине! Прощай возможность для большинства получить высшее образование... А наша исстрадавшаяся Родина так нуждается в культурных силах"13.

Диплом вольнослушательницы юридического факультета.

Борьба за право учиться

Совет профессоров Томского университета постановил возбудить ходатайство перед министром об оставлении женщин в университете, а сами вольнослушательницы пытались донести до правительственных кабинетов мысль о трагичности своего положения: "Многие из нас перед поступлением в университет выдержали тяжелую нравственную борьбу, рисковали многим, изменили прежний образ жизни, потерпели материальный ущерб, бросили прежние занятия и всецело отдались науке. И все это, чтобы после двух лет добросовестной работы наравне со студентами, после того, как уже первое знакомство с наукой было сделано, когда уже усилился интерес к ней, нас лишали возможности продолжать изучение этой науки"14.

Недовольство российских студенток вызвало заметный резонанс, и 4 сентября 1908 г. Совет министров предписал, чтобы до изменения соответствующих законов "учащиеся женского пола ни под каким видом в университет не допускались", но высказался за предоставление уже обучающимся вольнослушательницам "возможности прослушать до конца избранные ими предметы университетского курса"15. Найденный выход из сложившейся ситуации называли половинчатым16.

29 октября 1908 г. дозволение лицам женского пола окончить слушание курса на одинаковых с мужчинами условиях подтвердил император17. Профессорам Томского университета разрешалось дочитать вольнослушательницам начатые курсы в свободное от занятий время и отдельно от студентов. Но преподаватели по причине недостатка персонала и нехватки аудиторий проголосовали за проведение совместных занятий18.

Антифеминистские силы одержали верх: пребыванию в университетах сотен женщин (по сведениям А.Н. Шварца, на середину 1908 г. в России вольнослушательницами являлись 2130 девушек19) приходил конец, а в министерствах царили настроения, какие не позволяли в ближайшем будущем надеяться на отмену запрета. Один из известных противников равноправия полов министр юстиции И.Г. Щегловитов однозначно выразился по такому поводу в письме премьер-министру П.А. Столыпину 21 декабря 1909 г.: "В последнее время были отдельные случаи зачисления лиц женского пола вольнослушательницами в высших мужских учебных заведениях... случаи эти представляются исключительными, обуславливались они неправильным толкованием закона и впредь, очевидно, не должны иметь места"20.

О.А. Бондикова

"Закончить начатое образование"

31 декабря 1909 г. император повелел допустить оставленных слушательниц к экзаменам и предписал разработать соответствующие правила21. 15 января 1910 г. последние были подписаны А.Н. Шварцем. Девушкам разрешалось "закончить начатое образование", но эта процедура отягощалась добавочными препятствиями. К экзаменам они допускались, кроме прочих обычных условий, "по выдержании дополнительных испытаний по русскому языку (сочинение на заданную тему), математике, физике, латинскому языку и одному из новых языков в объеме курса мужских гимназий"22.

Возмущенные вольнослушательницы писали прошения с просьбой освободить их от дополнительных экзаменов, "так как подготовка к таковым, отнимая много времени, не расширяет круг тех знаний, которые мне необходимы для знания наук юридического факультета". Министерство допустило 27 слушательниц Томского университета к экзаменам в качестве экстернов, не требуя дополнительных экзаменов по математике и физике23.

Запрос совета присяжных поверенных относительно качеств Бондиковой.

Весной 1912 г. вольнослушательницы впервые смогли пройти испытания в юридической испытательной комиссии. Некоторые из них, в частности Л. Краскина и О.А. Бондикова, экзаменаторами характеризовались как "прекрасно подготовленные"24. Последняя , вдова офицера с четырьмя детьми, в возрасте 38 лет, по окончании университета заявила о желании стать профессиональным юристом25 и была принята в службу контроля Томской железной дороги. Заслужив репутацию энергичного и ответственного работника с "отличными" нравственными качествами, она решила пойти в адвокатуру. В 1917 г. Бондикова обратилась в совет присяжных Омской судебной палаты с просьбой принять ее в помощники присяжного поверенного. Сделавшись адвокатом, она устроилась столоначальником юридического отдела управления Томского округа путей сообщения26. Примеры такого рода доказывали, что женщины способны к считавшимся когда-то исключительно мужскими образованию и профессиям.

В начале 1915 г. Томский университет обратился в министерство народного просвещения с ходатайством о допущении женщин к слушанию лекций на юридическом факультете27. 30 июля того же года Совет министров постановил разрешить прием лиц женского пола на отдельные подразделения некоторых вузов, в том числе на юридический факультет Томского университета "на свободные по окончании приема студентов вакансии"28, и в 1916 г. там состояло уже 19 слушательниц29. Но окончательно препятствия к получению женщинами высшего образования были устранены уже в результате революции.

Вольнослушательница Л. Краскина.

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