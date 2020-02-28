Российские УАЗы вооружили китайскими орудиями и пулеметами во Вьетнаме

Легкие полноприводные вездеходы Ульяновского автозавода традиционно пользуются большой популярностью у вьетнамских военных. Такая техника принимала участие еще в войне с американскими агрессорами. Она отличается простотой и высокой надежностью.

On a side note, VPA still keeps US-made M151 jeeps that carry similar weapon loadouts. pic.twitter.com/2QXchVaEuj — Lee Ann Quann (@AnnQuann) February 22, 2020

В настоящее время в войсках находятся более современные образцы, например, УАЗ-315126. Недавно состоялись испытания таких внедорожников, ставших платформами для установки крупнокалиберных пулеметов и безоткатных орудий Тип 82, поставлявшихся Китаем еще в 70-е годы.

12,7-мм ДШК, созданный еще в конце 30-х годов, хорошо зарекомендовал себя в годы Великой Отечественной и в ходе многочисленных войн и военных конфликтов. Их использовали для борьбы с воздушными целями. Особенно они были опасны для небольших самолетов армейской авиации, а также вертолетов различных типов. Бронеавтомобили, бронетранспортеры, боевые машины пехоты также достаточно легко поражаются пулеметом-ветераном.

Тип 82 является вариантом советского орудия Б-10, способного вести огонь на расстояние более 4400 м. Скорострельность - до 6 выстрелов минуту.

Как предполагается, эти машины будут использоваться для выполнения разведывательных задач и огневой поддержки подразделений.