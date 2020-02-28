Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.02.2020,  
15:06
Текст:  Алексей Моисеев

Российские УАЗы вооружили китайскими орудиями и пулеметами во Вьетнаме

Легкие полноприводные вездеходы Ульяновского автозавода традиционно пользуются большой популярностью у вьетнамских военных. Такая техника принимала участие еще в войне с американскими агрессорами. Она отличается простотой и высокой надежностью.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Сирийцы потеряли танк Т-72М1 с "уголковой защитой" в Идлибе

В настоящее время в войсках находятся более современные образцы, например, УАЗ-315126. Недавно состоялись испытания таких внедорожников, ставших платформами для установки крупнокалиберных пулеметов и безоткатных орудий Тип 82, поставлявшихся Китаем еще в 70-е годы.

12,7-мм ДШК, созданный еще в конце 30-х годов, хорошо зарекомендовал себя в годы Великой Отечественной и в ходе многочисленных войн и военных конфликтов. Их использовали для борьбы с воздушными целями. Особенно они были опасны для небольших самолетов армейской авиации, а также вертолетов различных типов. Бронеавтомобили, бронетранспортеры, боевые машины пехоты также достаточно легко поражаются пулеметом-ветераном.

Тип 82 является вариантом советского орудия Б-10, способного вести огонь на расстояние более 4400 м. Скорострельность - до 6 выстрелов минуту.

Как предполагается, эти машины будут использоваться для выполнения разведывательных задач и огневой поддержки подразделений.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Авиаполк ЦВО отработал в стратосфере принудительную посадку "противника" 11:37
Стратегическая авиация РФ показала свое оружие 27.02.2020
Гроза "Тигров": легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку 21.02.2020
автомобили
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы 10:05
Дорога к победе: что рассказывал шофер Жукова о поездках на фронт 17.02.2020
Советский джип: ГАЗ-69 пользовался популярностью на Ближнем Востоке 24.01.2020
Вьетнам
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Убийца крылатых ракет: российскую ЗРС С-350 "Витязь" оценили за рубежом 08:52
РПГ-7 стал проклятием для американских танкистов во Вьетнаме 19.02.2020
С небес на землю: Вьетнам хотел сбивать самолеты США ракетами от МиГ-21 03.02.2020