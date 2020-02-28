Сирийцы потеряли танк Т-72М1 с "уголковой защитой" в Идлибе

В минувшие сутки в районе боестолкновений сирийских войск с бандформированиями был замечен T-72 Shafrah с "уголковой защитой". Бронемашина принадлежала 105-й бригаде Республиканской гвардии, считающейся одним из элитных соединений в вооруженных силах данного государства.

Боевики, похоже, впервые захватили Т-72 Shafrah. Да и тот неисправный. pic.twitter.com/znJsI0Js4F — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 28, 2020

В передней верхней части башни, корпуса, а также на месте бортовых экранов смонтированы пакеты из бронированных пластин, расположенных под углом. Подобная модернизация, придающая технике очень необычный вид, в ходе боев подтвердила свою эффективность. "Семьдесят вторые" успешно выдерживали попадания не только реактивных гранат ручных гранатометов, но и противотанковых управляемых ракет различных типов.

Поэтому неудивительно, что такие танки перебросили на наиболее горячий участок фронта. Правда, один из них из-за технической проблемы оставили в районе города Серакаб, где его и обнаружили боевики. Это первый случай попадания в руки противника техники такого типа.

Трофей попытались эвакуировать в тыл. Для этого даже пригнали захваченный ранее и не совсем исправный Т-90. Однако неизвестно, удалось ли боевикам успешно осуществить задуманное, так как в данном районе активно действуют военно-воздушные силы Сирии.