Учитель из Узбекистана: Дед воевал на 2-м Украинском

"1,5 миллиона человек из Узбекистана участвовало в войне, а население составляло около 6,5 миллиона. За годы войны республика потеряла 420 тысяч своих сыновей, 130 тысяч без вести пропавших, 640 тысяч получили ранения", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Узбекистана Турсуной Ибрагимова.

Она рассказывает о том, как тыл работал на Победу, обеспечивая Красную Армию и продуктами питания, и тяжелой военной техникой. В 1941-1942 годах были эвакуированы в Ташкент научно-исследовательские институты, промышленные предприятия, в которых люди работали сутками без отдыха, чтобы помочь армии победить в войне.

Турсуной вспоминает свое школьное детство. Тогда, в конце 80-х - начале 90-х годов, на воротах почти каждого дома в Узбекистане была надпись: "Здесь живет участник Великой Отечественной Войны". Воспитанная на рассказах о фронтовой жизни и героизме советского народа, педагог бережно передает эту память своим ученикам.

Тему войны на уроке русского языка Турсуной Ибрагимова начинает с военной биографии своего деда. Эмоционально рассказанная, подлинная и близкая история звучит, по ее мнению, убедительнее.

"Мой дед Расулов Мухаммадиброхим воевал на 2-м украинском фронте. Его не стало, когда мне было 5 лет. Но я до сих пор помню его ордена, медали, рассказы. Дела мобилизовали в сентябре 1941 года, а вернулся он в сентябре 1945 года. Отец говорил, что дед пешком дошел до Варшавы. Полк, в котором он служил, очищал города и села от фашистов. Дед не струсил, не дезертировал, воевал до победного конца", - пишет учитель.

Уроки, посвященный военной теме, русист крепко связала с девизом "Спасибо деду за победу!". Ученики, по ее словам, искренне оценивают смысл этих слов. Современные дети читают о войне, о том, как было трудно достичь победы над фашизмом и как сплоченность, единство советского народа стали ее залогом. "Если бы не победили бы наши, то не стало бы и нас, и наших родителей, и мира", - размышляют узбекские школьники и учатся истории на произведениях Шолохова, Окуджавы, Рождественского, Ахматовой, Твардовского, Симонова.

Ташкент и вся республика стала вторым домом для эвакуированных из зоны боевых действий людей. Около 300 тысяч детей обрели здесь семьи, напоминает учитель. А ее ученики с удовольствием изучают роман известного узбекского писателя Рахмата Файзи "Его величество человек".

"Прототипы героев этого романа, ташкентский кузнец Шоахмад Шомахмудов и его жена Бахри Акрамова усыновили и удочерили 14 детей, эвакуированных из разных уголков СССР", - рассказывает Турсуной.

Она вспоминает, поэтесса Анна Ахматова в годы блокады города Ленинграда была эвакуирована в Ташкент и рассказывала, что в то время в Узбекистане можно было встретить людей едва ли не всех национальностей. "Мы вместе с учениками вновь убеждаемся в том, что победа была достигнута дорогой ценой и за счёт больших человеческих жертв, дружными людьми того времени, которые не смотрели на нацию или вероисповедание, а были едиными, и была у них одна цель - победить фашизм и установить мир на земле", - заключает русист.