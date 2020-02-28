Учитель из Узбекистана: Дед воевал на 2-м Украинском

Новости

В Перми девочку высадили из автобуса из-за неработающей транспортной карты 16:20
Пропавших в Калининграде подростков нашли живыми 16:16
В нескольких районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бездомных собак 16:13
В Москве пройдет образовательный интенсив для волонтеров 16:09
В Москве школьница умерла на перемене 16:08
Планировавшие напасть на саратовскую школу подростки не состояли на учете 16:00
Можно ли оформить по ОСАГО повреждения автомобиля от камней 16:00
Шюррле из-за травмы пропустит несколько матчей после возобновления РПЛ 15:58
Полицейские из Адыгеи устроили массовую драку на Кубани 15:57
В Севастополе осудили шесть человек за обман пенсионеров в картах 15:49
Микробиологи нашли причину возрастной потери зрения 15:40
Под Псковом двое мужчин убили соседку-ветерана ради чемодана 15:31
Порог инвестиций для недобычных проектов в Арктике для получения льгот может быть снижен 15:26
Свердловские города получат десятки миллионов на благоустройство 15:24
В Иране за сутки число больных коронавирусом выросло почти на 150 человек 15:22
В Госдуме исключили военное противостояние России и Турции в Сирии 15:20
В Мурманской области молодежи будут сразу начислять полярные надбавки 15:20
Калининградка подала в суд на врачей, дважды не заметивших перелом 15:19
В Поморье воспитателя заподозрили в жестоком обращении с детьми 15:16
В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД 15:15
Беларусь не будет закрывать границы из-за коронавируса 15:13
В Южной Корее зарегистрирован первый случай повторного заражения COVID-19 15:12
Видео: водитель-новичок мучается, выезжая с полупустой парковки 15:05
На Кубани арестован подозреваемый в убийстве 8-летней девочки 15:02
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов 14:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
28.02.2020 16:11
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Учитель из Узбекистана: Дед воевал на 2-м Украинском

Текст: Елена Кухтенкова
"1,5 миллиона человек из Узбекистана участвовало в войне, а население составляло около 6,5 миллиона. За годы войны республика потеряла 420 тысяч своих сыновей, 130 тысяч без вести пропавших, 640 тысяч получили ранения", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Узбекистана Турсуной Ибрагимова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она рассказывает о том, как тыл работал на Победу, обеспечивая Красную Армию и продуктами питания, и тяжелой военной техникой. В 1941-1942 годах были эвакуированы в Ташкент научно-исследовательские институты, промышленные предприятия, в которых люди работали сутками без отдыха, чтобы помочь армии победить в войне.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Маргарита Русецкая назвала пять проблем в подготовке хорошего русиста

Турсуной вспоминает свое школьное детство. Тогда, в конце 80-х - начале 90-х годов, на воротах почти каждого дома в Узбекистане была надпись: "Здесь живет участник Великой Отечественной Войны". Воспитанная на рассказах о фронтовой жизни и героизме советского народа, педагог бережно передает эту память своим ученикам.

Тему войны на уроке русского языка Турсуной Ибрагимова начинает с военной биографии своего деда. Эмоционально рассказанная, подлинная и близкая история звучит, по ее мнению, убедительнее.

"Мой дед Расулов Мухаммадиброхим воевал на 2-м украинском фронте. Его не стало, когда мне было 5 лет. Но я до сих пор помню его ордена, медали, рассказы. Дела мобилизовали в сентябре 1941 года, а вернулся он в сентябре 1945 года. Отец говорил, что дед пешком дошел до Варшавы. Полк, в котором он служил, очищал города и села от фашистов. Дед не струсил, не дезертировал, воевал до победного конца", - пишет учитель.

Уроки, посвященный военной теме, русист крепко связала с девизом "Спасибо деду за победу!". Ученики, по ее словам, искренне оценивают смысл этих слов. Современные дети читают о войне, о том, как было трудно достичь победы над фашизмом и как сплоченность, единство советского народа стали ее залогом. "Если бы не победили бы наши, то не стало бы и нас, и наших родителей, и мира", - размышляют узбекские школьники и учатся истории на произведениях Шолохова, Окуджавы, Рождественского, Ахматовой, Твардовского, Симонова.

Фото: Imperial War Museums/Wikipedia.org
Русист из Нью-Йорка: Обесценивание Победы Советского Союза оскорбительно

Ташкент и вся республика стала вторым домом для эвакуированных из зоны боевых действий людей. Около 300 тысяч детей обрели здесь семьи, напоминает учитель. А ее ученики с удовольствием изучают роман известного узбекского писателя Рахмата Файзи "Его величество человек".

"Прототипы героев этого романа, ташкентский кузнец Шоахмад Шомахмудов и его жена Бахри Акрамова усыновили и удочерили 14 детей, эвакуированных из разных уголков СССР", - рассказывает Турсуной.

Она вспоминает, поэтесса Анна Ахматова в годы блокады города Ленинграда была эвакуирована в Ташкент и рассказывала, что в то время в Узбекистане можно было встретить людей едва ли не всех национальностей. "Мы вместе с учениками вновь убеждаемся в том, что победа была достигнута дорогой ценой и за счёт больших человеческих жертв, дружными людьми того времени, которые не смотрели на нацию или вероисповедание, а были едиными, и была у них одна цель - победить фашизм и установить мир на земле", - заключает русист.

Общество История

Главное сегодня

В ФНПР разъяснили порядок оплаты выходного дня 22 апреля
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана
Кабмин одобрил пролонгацию соглашения с Беларусью по цене на газ
Россия продала золото на рекордные 5 миллиардов долларов
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа