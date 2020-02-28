В Минске стартовал VIII съезд профсоюзов

Около 500 делегатов из шести регионов страны собрал 28 февраля VIII съезд Федерации профсоюзов Беларуси. В числе приглашенных, информирует БЕЛТА, собравшихся в республиканском Дворце культуры профсоюзов, высшие должностные лица, руководители министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежные гости.

Ожидается, сообщают новостные порталы, что с речью на съезде выступит и глава государства, в которой выскажется о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси, обозначит свою позицию по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам.

В истории белорусского государства, заявил на форуме профсоюзов его лидер Михаил Орда, существует немало примеров, когда единство народа помогало справиться с невероятно сложными задачами. В этой связи руководитель ФПБ предложил вернуться и к обсуждению вопроса об отстающих регионах страны. "Необходимо выработать реальный, пошаговый план развития каждого района. Сами районы с этой задачей не справятся. Поэтому к ее решению надо подключить профильные институты, министерства, областные органы управления", - полагает Михаил Орда.