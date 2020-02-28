В Москве состоится премьера сборника оскаровских короткометражек

5 марта в широкий российский прокат выйдет сборник короткометражных фильмов, которые были удостоены "Оскара" или в той или иной степени близко к этому достижению подобрались, объединенных общим заголовком Top 5 Oscars. Однако есть возможность увидеть его раньше - 29 февраля в киноцентре "Октябрь" состоится премьерный показ.

Хэдлайнер программы - победитель "Оскара-2019" под названием "Кожа" (Skin). Про расовую вражду, очень актуально и злободневно. Потому и победитель.

И далее: "Кийто" (Wale) - тоже про расовые вопросы, шорт-лист "Оскара-2019"; "Лиса" (Fauve) - канадская пасторальная зарисовка, шорт-лист "Оскара-2019"; "Выходные" (Weekends) - сюрреалистичная анимация о переживании маленьким мальчиком развода родителей, шорт-лист "Оскара-2019"; "Вне Рая" (Sin Cielo) - о любви подростков в мире жестокости и насилия, лонг-лист "Оскара-2020".

Все сеансы, разумеется, на языке оригинала с субтитрами.

Общий хронометраж сборника - 98 минут.