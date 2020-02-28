В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде

В Одессе в здании Приморского районного суда в пятницу произошел настоящий переполох. Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел во время прений сторон.

Злоумышленника удалось обезвредить. В качестве меры предосторожности все посетители и сотрудники суда были оперативно эвакуированы. По данному факту полиция возбудила уголовное дело. Экспертиза показала, что это был муляж без взрывчатых веществ и боевого запала.

Как обвиняемому удалось пронести данный предмет в зал, неизвестно. Устанавливаются другие обстоятельства произошедшего.