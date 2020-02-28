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28.02.2020 08:50
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали о способе защиты от мошенников в соцсетях

Текст: Евгений Гайва
Для защиты от взломов и хакерских атак в соцсетях нужно ставить максимально строгие настройки приватности, сообщили в Роскачестве.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Например, скройте ото всех, кроме друзей, свои контактные данные, публикуемые посты, сведения о родственниках и друзьях. Так злоумышленникам будет сложнее получить ваши данные и применить их в мошенничествах с использованием социальной инженерии", - советуют эксперты.

Фото: AP
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Для входа в каждую из соцсетей в Роскачестве рекомендуют настроить двухэтапную аутентификацию. Добавлять в друзья стоит только действительно знакомых людей. Кроме того, стоит остерегаться тех, кто просит или предлагает деньги. А если о помощи просит кто-то из друзей, лучше перезвонить ему и уточнить, действительно ли нужны деньги.

К передаче конфиденциальной информации в соцсетях стоит относиться с осторожностью. Например, если когда-то были отправлены данные банковской карты, нужно их найти и удалить.

Роскачество также советует не пользоваться общественным Wi-Fi и не переходить по подозрительным ссылкам, содержащимся в сообщениях. А если открыть ссылку необходимо, стоит внимательно изучить полный адрес и наличие протокола https, который выставляется перед адресом сайта. Сделать это можно, если навести на ссылку курсор. В этом случае некоторые браузеры показывают полный адрес сайта. Так можно выявить фишинговую атаку.

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