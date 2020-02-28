Великий герцог Люксембурга посетит Парад Победы в Москве

Великий герцог Люксембургский Анри намерен приехать в мае Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных и европейских дел, министр иммиграции и предоставления убежища Люксембурга Жан Ассельборн в преддверии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Великий герцог Анри приедет на празднование 9 Мая в Москву", - сказал он.

Приглашения посетить Парад Победы ранее были направлены в адрес нескольких десятков мировых лидеров. Среди них - председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, лидер КНДР Ким Чен Ын и украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что также хотел бы посетить Парад Победы, оговорившись при этом, что подобным планам может помешать предвыборная кампания в Соединенных Штатах.