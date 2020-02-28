Постановление администрации Волгоградской области от 25 февраля 2020 года № 84-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области за четвертый квартал 2019 г."

Новости

Стало известно, в каких регионах больше всего покупают алкоголя 10:26
На "День женской книги" в Бердск приедут авторы из Москвы и Екатеринбурга 10:23
В Якутске оштрафованы работники аэропорта, повредившие винт самолета 10:21
Студентов вуза в Минске перевели на индивидуальное обучение из-за коронавируса 10:18
Российские кинотеатры и дома культуры получили в подарок 2000 фильмов 10:17
Маколей Калкин сыграет в новом сезоне "Американской истории ужасов" 10:10
Экс-главу камчатской полиции приговорили к пяти годам лишения свободы 10:10
Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы 10:05
В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей 10:03
Эксперт рассказал, почему не следует покупать мытые овощи 10:00
В Сургуте проверят видео с "избиением ребенка" в социальном центре 09:55
В Подмосковье стартовал конкурс для школьников к 75-летию Победы 09:55
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца 09:53
Петр Бирюков: В 2020 году систему водоснабжения заменят в 1,5 тыс. домов 09:48
Корабль ТОФ у берегов Камчатки расстрелял "противника" 09:40
Россия временно ограничит въезд иностранцев из Южной Кореи и Ирана 09:30
Экс-главу "Метростроя" Петербурга обвинили в растрате 153 млн рублей 09:24
Минобороны РФ сообщило о наступлении террористов в сирийском Идлибе 09:16
Самолет Тюмень - Салехард вернулся в аэропорт из-за неисправности 09:15
В Беларуси подтвердили первый случай заражения коронавирусом 09:10
В Кузбассе число погибших в ДТП возросло до пяти 09:05
Протяженность скоростных дорог в России в 2020 году увеличится на 280 км 09:05
В России и за рубежом открылись выставки к столетию Федора Абрамова 09:00
Доминикана отказала лайнеру Braemar в высадке пассажиров из-за коронавируса 08:54
В Волгоградской области двое детей провалились под лед 08:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
28 февраля 2020 г.

Постановление администрации Волгоградской области от 25 февраля 2020 года № 84-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Волгоградской области за четвертый квартал 2019 г."

Дата подписания 25 февраля 2020 г.
Опубликован 28 февраля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 25 июля 2005 г. № 1091-ОД "О прожиточном минимуме в Волгоградской области" и в целях оценки уровня жизни населения Волгоградской области при разработке и реализации областных социальных, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования областного бюджета, а также в других установленных федеральным законом целях Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 г. по Волгоградской области:

в расчете на душу населения - 9 322 рубля;

для трудоспособного населения - 10 026 рублей;

для пенсионеров - 7 613 рублей;

для детей - 9 310 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров


Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией