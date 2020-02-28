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Вышел трейлер комедии Андреасяна с Нагиевым "Гудбай, Америка!"

Новости
    28.02.2020, 11:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован тизер-трейлер нового проекта непотопляемого и неугомонного 35-летнего Сарика Андреасяна "Гудбай, Америка!" с Дмитрием Нагиевым, сыгравшим целую гамму чувств одним лицом.

Фото: kinopoisk.ru
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По одному из сюжетов кинополотна "Виктор Сергеевич приезжает в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России". В то время как "неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака".

Тогда как для давно обосновавшейся в данной стране Юли "неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш".

И так далее - череда комичных историй и проблем, словом. В корне которых - "один недуг": "понаехавшие" "пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским".

В других ролях: Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Надежда Михалкова, Грант Тохатян, Лянка Грыу, Елизавета Моряк, Микаэл Арамян, Семен Стругачев. Сарик - постановщик и сопродюсер проекта.

Российский прокат - с 23 апреля.

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