29 февраля в истории страны и в историях людей

29 февраля 1708 года

Указом Петра I в районе слияния рек Бии и Катуни основан город Бийск. Бикатунский острог - один из первых опорных пунктов Южной Сибири, создавался для укрепления юго-восточных границ Российской империи, где проходили торговые пути с Монголией и Китаем.

29 февраля 1788 года

Родился Степан Петрович Жихарев, писатель-драматург, автор знаменитых "Записок современника", поделенных на "Дневник студента" и "Дневник чиновника", - яркую панораму русской жизни эпохи Александра I.

29 февраля 1816 года

Император Александр I утвердил форму Вдовьего вида - удостоверительного документа для вдов рядовых и унтер-офицеров. С 1863 года Вдовий вид начал выдаваться и женам "нижних чинов". Этот документ действовал до конца XIX века и давал женщинам право повторно выйти замуж.

29 февраля 1876 года

Алексей Сергеевич Суворин купил "Новое время", одну из самых влиятельных газет России, тиражи которой достигали 200 000 экземпляров. Суворин издавал ее почти 36 лет и получил монопольное право торговли на всех железных дорогах Российской империи. 29 февраля вышел первый номер обновленной газеты, в котором были сформулированы взгляды и задачи редакции и провозглашалось "откровенное" направление. Газету закрыли на следующий день после Октябрьской революции 26 октября (8 ноября) 1917 года.

29 февраля 1908 года

Состоялось открытие театра-кабаре "Летучая мышь" в подвале Дома Перцова, напротив храма Христа Спасителя. Театр был создан силами актеров Московского Художественного театра, на сцене блистали Федор Шаляпин, Константин Станиславский, Владимир Немирович-Данченко. Закрытый клуб Художественного театра, таинственный и недоступный, был безумно популярен среди московской публики.

Фото: РИА Новости

29 февраля 1920 года

Родился Федор Александрович Абрамов, русский писатель. Получил известность благодаря ярким рассказам и очеркам о непростой колхозной жизни на Русском Севере, а за эпический цикл "Пряслины" автору была присуждена Государственная премия СССР.

29 февраля 1924 года

Состоялась премьера спектакля "Противогазы" на импровизированной сцене машинного отделения Киевского завода. По задумке Сергея Эйзенштейна, финал спектакля совпадал с началом смены, зрители превращались в рабочих и меняли актеров, занимая свои рабочие места.

Фото: РИА Новости

29 февраля 1944 года

Идет 983-й день войны. Освобожден Новоржев Псковской области, с боями заняты около 310 населенных пунктов. В селе Милятин Ровенской области в ходе перестрелки был тяжело ранен в ногу командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин - военачальника так и не удалось спасти, и 15 апреля он скончался от заражения крови.