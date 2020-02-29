Боец ММА Монсон завершит карьеру после двух боев

Известный боец ММА Джефф Монсон заявил, что проведет еще два боя, после чего завершит карьеру, сообщают РИА Новости.

За свою карьеру он провел 87 боев в ММА, в которых одержал 60 побед и потерпел 26 поражений при одной ничьей. Он также становился чемпионом мира по рестлингу и бразильскому джиу-джитсу.

"Я надеюсь, что у меня будет еще один или два боя в этом году. Один во Франции, другой, возможно, в России, а потом уже закончу", - сказал Монсон, получивший российское гражданство в 2018 году.

В последний раз он проводил поединок в октябре 2016 года. Тогда в Невинномысске он победил болевым приемом американца Шеннона Ритча.

Монсон, ныне являющийся депутатом подмосковного Красногорска, в субботу принял участие в экзамене по истории в рамках акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".