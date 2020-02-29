Число инфицированных COVID-19 в Южной Корее превысило 3000 человек

Количество новых заболевших продолжает ставить рекорды в Южной Корее. Только за сутки зарегистрировано более 800 новых инфицированных, а общее количество заболевших превысило три тысячи. Эксперты же предупреждают, что в ближайшие дни ожидается еще более сильный скачок по числу инфицированных.

Утром 29 февраля представитель минздрава Южной Кореи сообщил, что в стране выявлено 594 новых случая заболевания COVID-19, а во второй половине дня на брифинге к ним добавились еще 219 человек. Только за сутки число инфицированных COVID-19 выросло сразу на 813 человек, что стало очередным не самым приятным для Южной Кореи рекордом. Сейчас общее число случаев инфицирования составляет 3 150. Получается, что всего лишь за три дня этот показатель прыгнул с одной тысячи до более чем трех тысяч. Сейчас трудно поверить, но еще 40 дней назад, 20 января, в Стране утренней свежести не было ни одного человека, кого официально считали зараженным COVID-19. В настоящий момент Южная Корея уступает по общей численности зараженных лишь Китаю.

Кроме того, за сутки скончался еще один больной COVID-19, доведя общее число смертей до 17. С другой стороны, один выздоровел, став 28-м по счету победившим инфекцию человеком в стране. Впрочем, уже вчера был зарегистрирован и повторный случай заражения.

Картина географического распространения вируса остается прежней. Эпицентр - город Тэгу и окружающая его провинция Северная Кенсан. Из 3 150 зараженных на этот регион приходится 2 724 инфицированных или более 86 процентов всех заболевших.

Эксперты, однако, сегодня еще с самого утра, до первого брифинга предупредили, что Южную Корею в ближайшие дни ждут новые антирекорды по числу заболевших. Власти получили более-менее полные списки прихожан церкви "Синчхончжи", которая стала эпицентром распространения COVID-19 в Тэгу, и среди них начались массовые проверки. Судя по предыдущей статистике, именно среди прихожан этой секты очень много инфицированных. Если опираться на общие данные 29 февраля, то эксперты оказались правы: "рекорды" по числу зараженных имеют место.

Ряд зарубежных экспертов заявили, что Южная Корея вряд ли сможет переломить ситуацию, а общее число инфицированных в итоге превысит десять тысяч. Если еще пару дней назад это казалось абсолютным нагнетанием паники, то сегодняшние новости уже не позволяют отмахиваться от подобных прогнозов.

Медики в Корее опасаются, что COVID-19 может вырваться за пределы своего главного эпицентра на юго-востоке страны, и вспышки, подобные той, что сейчас в Тэгу, произойдут и в других регионах. Уже появился первый "кандидат" на новый очаг COVID-19 - это провинция Южная Чхунчхон, что в центре и на западе страны. Там за два дня количество инфицированных возросло с 12 до 55. Там так же имеется четкая локализация. Почти все заболевшие - женщины, которые посещали кружок танца зумба. Оказалось, что инструктор была заражена, но сама не знала об этом и вела несколько групп танцев, а также посещала секцию пилатеса. Вот она и ее ученицы и заболели, а остальных проверяют.

Параллельно растет количество стран, которые ввели разного рода ограничения, вплоть до полного запрета, на въезд всех иностранцев из Южной Кореи. Сейчас подобные меры ввели в 71 государстве. Сегодня южнокорейским самолетам, которые следовали в Хошимин и Ханой, власти Вьетнама отказались выдавать разрешение на посадку. В результаты лайнеры со всеми пассажирами вынуждены были вернуться в Южную Корею. Как полагают в Сеуле, причина такого подхода со стороны Вьетнама кроется именно во вспышке COVID-19. Кроме того, Вьетнам также отменил для корейцев безвизовый въезд.

В корейских СМИ также появились репортажи о случаях враждебного отношения в Китае в корейцам. Хотя в самой Поднебесной случаев заражения COVID-19 гораздо больше, но к корейцам из-за широкого освещения ситуации с коронавирусом возникло очень настороженное отношение. Это сильно задело жителей Страны утренней свежести, так как их страна до сих пор так и не ввела запрет на въезд в страну китайцев.