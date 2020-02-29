Миллиарды устройств оказались под угрозой из-за чипов Wi-FI. Специалисты по безопасности антивирусной компании ESET обнаружили уязвимость, позволяющую перехватывать интернет-трафик пользователей. Проблема затрагивает миллиарды устройств по всему - в том числе смартфоны Apple, начиная с iPhone 6, MacBook, роутеры Asus и Huawei и множество других девайсов.

Ее суть состоит в том, что злоумышленники могут отправить устройству с таким чипом специальный пакет данных, получив который модем автоматически сменит ключ шифрования трафика на ноль и продолжит работать в прежнем режиме. Если пользователь не заметит, что трафик перехвачен, то злоумышленники смогут продолжить его расшифровку, поскольку им известен ключ шифрования.

Стоит отметить, что проблема не относится к защищенным соединениям: например, по протоколу VPN или к данным сайта, если его адрес начинается с HTTPS - в этом случае трафик шифруется по умолчанию. Разумеется, прежде чем опубликовать свой доклад в ESET предупредили IT-компании об угрозе.