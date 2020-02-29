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29.02.2020 18:17
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Почему не сбываются предсказания о коллапсе Китая

В течение десятилетий некоторые ученые и СМИ Запада неоднократно предсказывали "развал Китая", исходя из узких политических интересов. Недавно они стали называть коронавирусную эпидемию "китайским Чернобылем", предполагая, что государственная система страны не способна реагировать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения. Но их пророчества о распаде Поднебесной снова не сбылись, говорится в комментарии информационной службы мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

28 февраля был опубликован совместный отчет Китая и ВОЗ о новой коронавирусной пневмонии (COVID-19). В нем отмечается, что Китай принял "самые смелые, гибкие и наиболее активные" в истории превентивные меры, ограничивающие передачу вируса. "Опыт Китая станет пособием для глобальной борьбы с эпидемиями", - подчеркивается в документе.

В тот же день выявили лишь четыре новых случая заражения коронавирусом в Китае, за пределами провинции Хубэй. По всей стране все больше предприятий решили возобновить работу и восстановить объемы поставок продукции на фоне самых строгих мер противоэпидемической защиты.

27 февраля на сайте Австралийская радиовещательная корпорация разместила статью, в которой говорится, что правительство Китая своими действиями доказало, что абсолютно неверными оказались предсказания некоторых западных политиков о том, что вирус может стать "китайским Чернобылем". "Пекин расскажет вам, в чем заключается секрет успеха", - отмечается в статье. Анализ автора статьи показывает: сильное руководство Коммунистической партии Китая и институциональные преимущества социализма с китайской спецификой не только позволили стране быстро взять эпидемию под контроль, но и внесли значительный вклад в обеспечение безопасности общественного здравоохранения во всем мире.

В последнее время председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно упоминал о концепции "сообщества единой судьбы", отмечая, что совместная работа всех стран в духе солидарности и сотрудничества - единственный способ победить эпидемию.

Недавно генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценил огромные усилия, прилагаемые китайским народом для борьбы с заболеванием и предотвращением его распространения. По его словам, Китай в сжатые сроки смог мобилизовать огромные ресурсы для борьбы с вирусом. "Китай вносит вклад в развитие всего человечества", - отметил Гуттериш.

Факты показывают, что в процессе реагирования на каждую чрезвычайную ситуацию огромные преимущества социалистического строя Китая продемонстрированы в полной мере.

Вирус не имеет границ. Сейчас многие страны страдают от эпидемии новой коронавирусной пневмонии, которая стала испытанием не только для китайского социалистического строя, но и для западного демократического режима.

Когда весь мир активно борется с COVID-19, некоторые западные СМИ все еще занимаются политической спекуляцией. Такие издания, как газета "Нью-Йорк таймс" и журнал "Атлантик мансли", громко пропагандировали то, что в демократических странах невозможна практика закрытия городов, и они знают лучшие способы преодоления подобных чрезвычайных ситуаций. А на самом деле мнения экспертов Американского центра по контролю и профилактике заболеваний и чиновников Белого дома о ситуации с эпидемией новой коронавирусной пневмонии на территории США остаются разными, и информация кажется все более запутанной.

Одновременно с этим демократическая страна Италия позаимствовала опыт Уханя: закрыла города, где ситуация с эпидемией представляется наиболее серьезной.

Вирус - общий враг человечества, для противодействия которому, необходимы коллективные усилия всего международного сообщества. ВОЗ призывает страны учиться китайскому опыту в целях противостояния эпидемии.

В настоящий критический момент борьбы с заболеванием необходим научный подход, накопленный опыт и объединение усилий, а также отказ от различного рода политических предубеждений.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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