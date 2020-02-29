Посольство РФ: В Иране заражений коронавирусом среди россиян нет

Заражений в Иране коронавирусом COVID-19 среди российских граждан нет. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщил пресс-атташе посольства России в Тегеране Андрей Ганенко.

"Среди персонала посольства случаев заражения коронавирусом нет. От граждан РФ, проживающих в Иране, соответствующих обращений также пока не поступало", - сказал дипломат.

Ганенко подчеркнул, что российская дипмиссия в Тегеране предприняла необходимые меры предосторожности для профилактики заболевания. Так, сотрудники консульского отдела работают в защитных масках и резиновых перчатках. Кроме того, персоналу диппредставительства и членам семей рекомендовано не посещать в иранской столице места массового скопления людей, пользоваться общественным транспортом.

"Мы внимательно следим за развитием эпидемиологической ситуации в Иране и рекомендуем гражданам РФ, находящимся в стране, а также тем россиянам, кто планирует поездку в Исламскую Республику, соблюдать меры предосторожности, правила личной гигиены и внимательно следить за обновлением информации на страницах посольства в социальных сетях", - рекомендовал пресс-атташе посольства РФ.

Напомним, что по последним данным министерства здравоохранения ИРИ, количество случаев заражения коронавирусом в стране достигло 388, жертвами болезни стали 34 человека.