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29.02.2020 14:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Андрей Бочкарев: Перегон в депо "Нижегородское" полностью готов

Текст: Любовь Проценко

Полностью завершена проходка тоннеля на соединительной ветке в депо "Нижегородское". Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он рассказал:

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- Щит "Виктория" завершил строительство тоннеля от камеры съездов за станцией "Нижегородская" Большой кольцевой линии метро до одноименного депо. Работы велись в условиях плотной городской застройки в районах Нижегородский и Лефортово. Трасса тоннеля прошла на глубине от 11 до 35 метров в сложных гидрогеологических грунтах между рекой Нищенка и Третьим транспортным кольцом, под действующими железнодорожными путями Горьковского направления Московской железной дороги, автодорогами и подземными коммуникациями.

По словам гендиректора "Мосинжпроекта" Марса Газизуллина, депо "Нижегородское" предназначено для обслуживания поездов Большой кольцевой линии подземки. Оно сможет принимать до 30 составов одновременно, обеспечив порядка 1 000 рабочих мест:

- Всего на территории этого электродепо расположится 51 здание и сооружение. В настоящее время близится к завершению второй этап реконструкции депо, в ходе которого строится газовая котельная, тягово-понизительная подстанция, прокладываются инженерные сети. На первом этапе в 2016 году был введен в эксплуатацию административно-бытовой корпус. Общая площадь реконструкции и строительства новых объектов депо составит порядка 90 тысяч квадратных метров.

Напомню, что на Большой кольцевой линии длиной 70 км разместится 31 станция. С этих станций можно будет сделать удобные пересадки на радиальные линии метро, МЦК, МЦД и радиальные линии железной дороги.

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