Новости

Россиянина спасли из-под лавины на горнолыжном курорте в Болгарии 18:18
В Москве подрались болельщики "Спартака" и "Динамо" 18:13
МИД указал на важность мирного соглашения между США и талибами для РФ 18:08
Дзюба не попал в заявку "Зенита" на матч против "Локомотива" 18:07
Вильфанд: Невероятный рекорд установила нынешняя зима в Москве 17:51
Отец актера Дмитрия Марьянова подал в суд на своего внука и вдову сына 17:15
США и "Талибан" подписали мирное соглашение 17:06
В первый день работы "Остров Мечты" уже посетили около 40 тыс. гостей 16:45
Погиб первый советский чемпион мира по велогонкам на шоссе Андрей Ведерников 16:45
В Чечне росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами и СВУ 16:41
Власти Хубэя впервые опубликовали отчет об уровне опасности коронавируса 16:38
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии 16:31
В Москве закончился марш памяти Бориса Немцова 16:24
Вышел русский трейлер "Лиги монстров" 16:21
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти 16:07
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом 15:50
Правоохранители Москвы проверяют сигналы о "минировании" Внуково и Шереметьево 15:41
Соболев выйдет в стартовом составе "Спартака" на матч с "Динамо" 15:37
Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали дочь русским именем 15:17
Минздрав Катара подтвердил первый случай заражения коронавирусом 15:13
В марше памяти Бориса Немцова в Москве участвовали около 8 тысяч человек 15:07
Geely Coolray получит спортивную версию с "задушенным" мотором 15:00
Ученые изобрели искусственную поджелудочную железу 14:50
Матч "Ювентус" - "Интер" и еще четыре матча перенесены на май из-за коронавируса 14:44
"Моника" считает, что Джо в "Друзьях" должен сыграть Шаламе 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 17:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вильфанд: Невероятный рекорд установила нынешняя зима в Москве

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Средняя температура нынешней зимы на 2,5 градуса превысила предыдущий рекорд самой теплой зимы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: AP
Какой будет весна в этом году

Как недавно признался на пресс-конференции Вильфанд, за весь период метеонаблюдений, которые ведутся в России 140 лет, столь мягкой зимы в Москве и центральных областях еще не было. И он лично тоже не помнит, чтобы за целую зиму практически не было морозов. "До сих пор оставался актуальным рекорд 59-летней давности: с 1 декабря 1960 по 29 февраля 1961 года средняя температура составила минус 2,8 градуса. Сейчас среднемесячная температура выше этого рекорда примерно на 2,5 градуса", - сообщил синоптик агентству ТАСС.

Вильфанд считает этот рекорд невероятным, так как такой большой отрыв от предыдущего рекорда - явление крайне редкое.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что с начала марта температура начнет повышаться. К середине следующей недели днем возможны температурные рекорды до плюс 9 градусов.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Депутат Госдумы назвал неприемлемым заявление Эрдогана по Сирии
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Путь на уроки и домой для многих школьников превращается в полосу опасных препятствий
Как отличить коронавирус от гриппа