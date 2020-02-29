Вильфанд: Невероятный рекорд установила нынешняя зима в Москве

Средняя температура нынешней зимы на 2,5 градуса превысила предыдущий рекорд самой теплой зимы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как недавно признался на пресс-конференции Вильфанд, за весь период метеонаблюдений, которые ведутся в России 140 лет, столь мягкой зимы в Москве и центральных областях еще не было. И он лично тоже не помнит, чтобы за целую зиму практически не было морозов. "До сих пор оставался актуальным рекорд 59-летней давности: с 1 декабря 1960 по 29 февраля 1961 года средняя температура составила минус 2,8 градуса. Сейчас среднемесячная температура выше этого рекорда примерно на 2,5 градуса", - сообщил синоптик агентству ТАСС.

Вильфанд считает этот рекорд невероятным, так как такой большой отрыв от предыдущего рекорда - явление крайне редкое.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала "Российской газете", что с начала марта температура начнет повышаться. К середине следующей недели днем возможны температурные рекорды до плюс 9 градусов.