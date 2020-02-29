Новосибирец спасся из горящего трактора, но погиб под грузовиком

В Новосибирской области выживший в массовом ДТП тракторист погиб под колесами грузовика.

Сегодня в Убинском районе на 1237 километре автодороги Р-254 произошло массовое ДТП.

- Водитель грузовика Mercedes, двигаясь в сторону Омска, столкнулся со стоящими в попутном направлении "КамАЗом", "Газелью" и трактором МТЗ-82 "Беларусь", принадлежащими дорожно-ремонтной службе, - сообщает УМВД России по Новосибирской области.

Водитель "Газели" скончался на месте происшествия, еще двое получили ранения. Трактор перевернулся и загорелся, но его водителю удалось спастись.

А спустя некоторое время на этом же участке дороги произошло новое ДТП. Грузовик Scania совершил наезд на тракториста, переходившего проезжую часть. Он умер мгновенно.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.