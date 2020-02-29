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29.02.2020 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне росгвардейцы нашли схрон с боеприпасами и СВУ

Текст: Михаил Сухарев

Военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии по Чечне обнаружили в горах республики тайник, в котором находились различные боеприпасы. Как уточнили в пресс-службе ведомства, схрон был оборудован всего несколько лет назад.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК
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- Тайник был обнаружен в горно-лесистой местности, когда военнослужащие Росгвардии выполняли служебные задачи в одном из районов Чечни, - говорится в сообщении пресс-службы войск нацгвардии.

В тайнике находилось самодельное взрывное устройство, больше двух тысяч патронов разного калибра 20 осколочных гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25, ручные оборонительные гранаты Ф-1 и РГО, запалы, электродетонаторы и шесть тротиловых шашек. Все находки обследовали специалисты ведомства, после чего саперы уничтожили их накладными зарядами.

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