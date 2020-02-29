Под Петербургом насмерть сбили водителя, ставившего аварийный знак

Во Всеволожском районе Ленинградской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых насмерть был сбыт 45-летний водитель автомобиля Hyundai. Мужчина на несколько секунд вышел из машины, чтобы поставить знак аварийной остановки, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Изначально на 10-м километре КАД автомобиль Hyundai столкнулся со Skoda Octavia. В этом ДТП никто не пострадал. Тем не менее, водителям иномарок нужно было либо дождаться ГИБДД, либо самим составить схему.

В общем, водитель Hyundai, как в таком случае и положено, вышел из машины, чтобы поставить знак аварийной остановки, служащий предупреждением для других водителей.

В это время по КАД ехал автомобиль Mercedes. Водитель этой иномарки не заметил пешехода на трассе и сбил его на полной скорости. Мужчина скончался до приезда скорой.