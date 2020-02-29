При школе в Кронштадте открылись три кадетских класса

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин открыл в Кронштадте три кадетских класса в школе №425.

Классы будут иметь морской уклон, что вполне оправданно для Кронштадта, города моряков.

Александр Бастрыкин на церемонии открытия отметил, что в Следственном комитете России служат более 600 следователей, которые носят военно-морскую форму. Они раскрывают преступления на воде и в портах.

Председатель Следственного комитета России выразил надежду, что в перспективе выпускники трех кадетских классов в Кронштадте поступят в профильную академию, а после получения образования придут работать в СК.