На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии спустили на воду новый гибридный катер "Виктор Воротыло" с использованием системы электродвижения.

Как сообщают Вести.Ru, главной особенностью судна стал гибридный двигатель, который позволяет наряду с дизельгенератором использовать электрический привод и аккумуляторы. Катер способен работать на заряженных батареях до 45 минут.

При этом не будет никаких выбросов, что очень важно для работы в портах. Помимо экологических требований, новая технология обеспечивает бесшумность и улучшает условия работы экипажа.

По словам директора завода Владимира Майзуса, эти рабочие суда предназначены для доставки лоцманов на суда, которые заходят в порт или выходят из него, а также представителей таможенных комиссий, санитарных и прочих служб.

Новое судно назвали в честь опытнейшего сотрудника завода Виктора Воротыло. После швартовных испытаний и проверки работы оборудования катер опробуют на ходу. В конце весны его передадут заказчику - "Росморпорту". Предполагается, что судно будет работать в Хабаровском крае.