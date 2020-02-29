В Крыму у здания управления МВД нашли авиабомбу

В Керчи сотрудники специального морского отряда крымского главка МЧС обезвредили осколочную авиабомбу АО-20 массой 20 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных сил РК.

В ведомстве уточнили, что боеприпас обнаружили на улице Ленина, 8. По этому адресу находится управление МВД по городу Керчи.

- Взрывоопасный предмет извлекли, транспортировали и уничтожили на специальном полигоне, - рассказали в пресс-службе.

Глава республиканского МЧС Сергей Шахов заверил, что операцию провели с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Авиабомбы АО-20 Советский Союз использовал во время Великой Отечественной войны. Их длина составляла 1030, а диаметр 106 миллиметров, радиус поражения - 25 метров.