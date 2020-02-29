Сердар Азмун не поможет "Зениту" в матче против "Локомотива"

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сможет помочь команде в матче 20-го тура чемпионата Росси по футболу против "Локомотива".

Как сообщает Sport24, футболист не сыграет из-за болезни. Азмун - один из лидеров атаки питерского клуба. В нынешнем сезоне на его счету 7 забитых мячей и 5 голевых передач в чемпионате страны.

Помимо этого, в этой встрече не сможет сыграть все 90 минут и получивший недавно повреждение нападающий сборной России Артем Дзюба. Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил о том, что окончательное решение будет принято прямо перед матчем.

Начало матча, который состоится в Санкт-Петербурге, в 19:00. "Зенит" лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.