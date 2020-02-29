Новости

Анна Курникова и Энрике Иглесиас назвали дочь русским именем 15:17
Минздрав Катара подтвердил первый случай заражения коронавирусом 15:13
В марше памяти Бориса Немцова в Москве участвовали около 8 тысяч человек 15:07
Geely Coolray получит спортивную версию с "задушенным" мотором 15:00
Ученые изобрели искусственную поджелудочную железу 14:50
Матч "Ювентус" - "Интер" и еще четыре матча перенесены на май из-за коронавируса 14:44
"Моника" считает, что Джо в "Друзьях" должен сыграть Шаламе 14:43
В Южном Тушине 120 семей получат новые квартиры по программе реновации 14:33
Главного редактора RTVI Алексея Пивоварова не пустили на Украину 14:33
Назван актер на роль Весемира в "Ведьмаке", и это не Марк Xэмилл 14:31
Вселенский патриархат не подтвердил сообщения о готовящейся всеправославной встрече 14:29
"Зенит" - "Локомотив" - онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ 14:25
Под Петербургом насмерть сбили водителя, ставившего аварийный знак 14:23
Андрей Бочкарев: Перегон в депо "Нижегородское" полностью готов 14:21
Сотни мигрантов попытались силой проникнуть на территорию Греции 14:17
При школе в Кронштадте открылись три кадетских класса 14:15
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова 14:09
Число зараженных коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек 13:58
Боец ММА Монсон завершит карьеру после двух боев 13:50
Копия картины Рубенса из уральского музея может оказаться подлинником 13:46
Сердар Азмун не поможет "Зениту" в матче против "Локомотива" 13:44
Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против "Урала" 13:33
Абэ выразил надежду на применение нового теста по коронавирусу уже в марте 13:33
Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания коронавирусом в РФ не выявлено 13:25
В Ульяновской области число пострадавших в ДТП выросло до 16 человек 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
29.02.2020 13:44
Рубрика: Спорт

Сердар Азмун не поможет "Зениту" в матче против "Локомотива"

Текст: Максим Домчев

Иранский нападающий "Зенита" Сердар Азмун не сможет помочь команде в матче 20-го тура чемпионата Росси по футболу против "Локомотива".

Овчинников станет врио главного тренера ЦСКА в матче против "Урала"

Как сообщает Sport24, футболист не сыграет из-за болезни. Азмун - один из лидеров атаки питерского клуба. В нынешнем сезоне на его счету 7 забитых мячей и 5 голевых передач в чемпионате страны.

Помимо этого, в этой встрече не сможет сыграть все 90 минут и получивший недавно повреждение нападающий сборной России Артем Дзюба. Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил о том, что окончательное решение будет принято прямо перед матчем.

Начало матча, который состоится в Санкт-Петербурге, в 19:00. "Зенит" лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Зенит" Спортивные организации Футбольные клубы "Локомотив" Чемпионат России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

За сутки в провинции Идлиб зафиксировали 25 обстрелов
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
СК приступил к расследованию причин гибели людей в банном комплексе в Москве
Союз биатлонистов потребовал объяснений от IBU из-за обысков у Логинова
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Легенда
Легенда
"Теннис, я говорю "прощай": Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Хоккей
Хоккей
Заливщик льда дебютировал в матче НХЛ