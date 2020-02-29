США подпишут мирное соглашение с талибами

В субботу 29 февраля в Катаре будет подписано мирное соглашение между представителями США и афганского радикального движения "Талибан", передает РИА Новости. Дональд Трамп сообщил, что на церемонии будет присутствовать госсекретарь Майк Помпео. Ожидается, что cо стороны "Талибана" подпись поставит политический лидер движения мулла Абдул Гани Барадар.

Подписание документа станет началом вывода войск США из Афганистана и переговоров талибов с правительством. Вывод воинского контингента, по прогнозам, должен будет завершиться в течение 14 месяцев.

Талибы в ответ должны будут гарантировать неиспользование территории Афганистана для нападений на США и другие страны и отказ от поддержки ряда террористических группировок, подобных "Аль-Каиде" (запрещена в РФ).