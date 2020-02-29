Требования к организаторам азартных игр могут ужесточить

Правительство предложило ужесточить требования к организаторам азартных игр и операторам лотерей. Законопроект об этом внесен в Госдуму.
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Такой деятельностью не смогут заниматься юридические лица, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.
Кроме того, это будет запрещено для лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести и тяжкие преступления.
Также организаторов азартных игр и операторов лотерей могут обязать предоставлять властям сведения о своих бенефициарных владельцах.
Закон должен будет вступить в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования, говорится в документе.