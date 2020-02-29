Требования к организаторам азартных игр могут ужесточить

Такой деятельностью не смогут заниматься юридические лица, которые зарегистрированы в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций.

Кроме того, это будет запрещено для лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести и тяжкие преступления.

Также организаторов азартных игр и операторов лотерей могут обязать предоставлять властям сведения о своих бенефициарных владельцах.

Закон должен будет вступить в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования, говорится в документе.