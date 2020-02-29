Владимир Мединский: История превратилась в поле битвы

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РИО) Владимир Мединский встретился с представителями исторического сообщества. Это первая встреча с историками, которую он провел в новой должности.

Разговор прошел на площадке Музея военной формы РВИО. В нем приняли участие ученые, а также представители центральных архивов, издательств и средств массовой информации, в том числе журнала "Родина".

- История всегда была политизирована, но в преддверии 75-летия Великой Победы она вообще превратилась в поле битвы, - отметил Владимир Мединский.

На этом фоне особую роль начинает играть введение в научный оборот новых исторических документов. В этом отношении государственные архивы готовы оказывать содействие и предоставлять оцифрованные копии важных источников. В первую очередь, это касается подборок первоисточников к памятным датам Великой Отечественной войны, а также создания электронного архива военных фотографий.

- Если будет выложено 150 тысяч оцифрованных советских фотографий, это резко улучшит имидж России. Поскольку это будут фотографии в основном 1944-1945 годов, где русские солдаты на фоне европейских городов и разбитой фашистской техники, - считает военный историк Алексей Исаев.

По итогам встречи Владимир Мединский предложил создать клуб военных историков и архивистов и на его площадке обсуждать новые проекты и идеи по сохранению исторической правды.