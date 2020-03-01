"Антиотмывочное" законодательство распространено на лотереи

Требования закона о противодействии легализации преступных доходов будут теперь распространяться и на операторов лотерей в случаях выплат выигрышей. По новому закону они относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

Право проводить идентификацию можно будет передать другому оператору лотереи, банку, Почте России или сотовому оператору. В том числе речь идет и об упрощенной идентификации - при выплате выигрыша в размере не больше 100 тысяч рублей.