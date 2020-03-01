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01.03.2020 19:19
Рубрика: Власть

"Антиотмывочное" законодательство распространено на лотереи

Текст: Кира Латухина
Операторы лотерей смогут не проводить идентификацию участников, выигравших менее 15 тысяч рублей. Согласно подписанному президентом закону, исключение составляют случаи такого выигрыша, когда есть подозрения на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.
Учредителями операторов лотерей не смогут быть граждане, имеющие судимость

Требования закона о противодействии легализации преступных доходов будут теперь распространяться и на операторов лотерей в случаях выплат выигрышей. По новому закону они относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.

Право проводить идентификацию можно будет передать другому оператору лотереи, банку, Почте России или сотовому оператору. В том числе речь идет и об упрощенной идентификации - при выплате выигрыша в размере не больше 100 тысяч рублей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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