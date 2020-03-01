"Антиотмывочное" законодательство распространено на лотереи

Операторы лотерей смогут не проводить идентификацию участников, выигравших менее 15 тысяч рублей. Согласно подписанному президентом закону, исключение составляют случаи такого выигрыша, когда есть подозрения на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.
Требования закона о противодействии легализации преступных доходов будут теперь распространяться и на операторов лотерей в случаях выплат выигрышей. По новому закону они относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом.
Право проводить идентификацию можно будет передать другому оператору лотереи, банку, Почте России или сотовому оператору. В том числе речь идет и об упрощенной идентификации - при выплате выигрыша в размере не больше 100 тысяч рублей.