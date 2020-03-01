Автобус привез футболистов "Рубина" на игру с "Тамбовом" не на тот стадион

Водитель автобуса, который вез футболистов "Рубина" на матч 20-го тура Российской футбольной премьер-лиги с "Тамбовом" в Нижнем Новгороде, ошибочно доставил казанскую команду на другую арену. Об этом сообщает РИА Новости.

В официальном микроблоге татарстанского клуба в Twitter добавили, что поездка заняла дополнительные 50 минут.

Несмотря на данный инцидент, встреча команд началась вовремя - в 14.00 по московскому времени. Это первая официальная игра "Рубина" под руководством Леонида Слуцкого, возглавившего команду в зимнюю паузу в чемпионате страны.