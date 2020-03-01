Дональд Трамп: Китай достиг большого прогресса в борьбе с эпидемией

На пресс-конференции корреспондент Медиакорпорации Китая задал вопрос американскому лидеру: "Как вы уже упомянули, в Китае снизилось число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Примет ли американское правительство сходные с Китаем противоэпидемические меры в случае ухудшения эпидемической ситуации в США?"

В ответ на вопрос китайского корреспондента Дональд Трамп отметил, что Китай достиг значительных успехов в работе по противостоянию эпидемии и контролю над ней. В настоящее время США рассматривают возможность ввести у себя определенные китайские меры по борьбе с эпидемией.

Американский лидер сказал: "Мы рассматриваем возможность принять часть китайских противоэпидемических мер. Мы поддерживаем тесные контакты с Китаем, я лично держу постоянную связь с председателем КНР Си Цзиньпином. Он надеется на скорейшую победу над эпидемией и очень активно работает над этим. Китай добился значимых успехов по противостоянию и контролю над эпидемией. Нам известно, что кофейни Starbucks в Китае уже возобновили работу. По словам Тима Кука, Аpple тоже полностью возобновила производство на своих заводах в Китае. Очевидно, что Китай достиг большого прогресса в противоэпидемической работе".