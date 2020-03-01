Минздрав Ирландии сообщил о первом заразившемся COVID-19

В Ирландии выявлен первый человек с коронавирусом COVID-19.

В минздраве страны сообщили, что заразившийся сейчас находится в больнице. Устанавливаются лица, с кем в последнее время контактировал инфицированный. Известно, что мужчина прибыл из северной Италии.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за сутки коронавирусом заразились еще 1318 человек. И это без учета статистики из Китая. В 53 странах общее число зараженных достигло 6009 человек. Всего за один день от вызванной COVID-19 пневмонии скончались 19 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, предоставленные ВОЗ.