Полицейские задержали 70 человек в одной из кальянных Москвы

В ходе спецоперации в одной из кальянных Москвы задержали почти 100 человек.

Силовики прервали вечеринку, проводившуюся в одном из зданий на Кутузовском проспекте. Среди отдыхавших были и несовершеннолетние. Посетителей проверят на наркотики. "В рамках рейда задержаны несколько десятков человек, всех доставили в отделы полиции", - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

По словам жителей Дорогомиловского района, кальянная, куда нагрянули СОБР и ОМОН, то еще злачное место, где продавали запрещенные вещества. В меню есть шары с "веселящим газом", безумные коктейли, дымные фруктовые кальяны. "Суббота - время танцев и дикого отрыва. Мы тебя ждем", - гласила реклама в Instagram. С руководством заведения уже работают сотрудники МВД.