Светлана Захарова собрала в Москве молодых талантливых танцоров

В Москве в шестой раз проходит благотворительный фестиваль детского танца "Светлана", основателем и художественным руководителем которого является прима-балерина Большого театра России, народная артистка РФ Светлана Захарова. Юные, но очень талантливые танцоры со всей России выступят на сцене Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках.

В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам Светланы Захаровой, новые поколения россиян должны помнить и чтить память героев, сражавших за нашу Родину, за мирное небо над головой.

Фестиваль обещает быть очень зрелищным: была специально выстроена большая сцена и подготовлены впечатляющие декорации. Каждое выступление будет сопровождаться созданными специально под него графикой и видеоклипами с анимацией.

Прима-балерина Большого напоминает, что фестиваль был задуман, чтобы показать, насколько талантливы и многогранные российские дети. В этот раз на сцену выйдут более 20 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Барнаула, Йошкар-Олы, Нефтекамска, Махачкалы, Пензы, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Челябинска, Севастополя, Миллерово, Подольска и Красково.

Фестиваль "Светлана", подчеркивают организаторы, - это не конкурс, здесь никогда не бывает победителей и проигравших. Однако, все будущие участники проходят жесткий отбор. Право выйти на сцену получают лауреаты различных российских и международных конкурсов.

Такой строгий отбор, по словам Светланы Захаровой, продиктован тем, что фестиваль благотворительный. "Благотворительность заключается абсолютно во всем, начиная от приезда детей, их проживания в Москве, и заканчивая распространением билетов", - пояснила балерина ТАСС.

Впрочем, с распространением билетов проблем точно не было. За эти годы благотворительный фестиваль детского танца "Светлана" стал одним из самых авторитетных в мире хореографического искусства. Армия поклонников юных артистов уже насчитывает несколько тысяч человек.