Глава Минвостокразвития: Забайкалье должно стать центром развития ДФО

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов поздравил жителей Забайкалья с днем образования Забайкальского края. Поздравление опубликовано на сайте Минвостокразвития РФ.

Министр отметил, что Забайкалье - древняя земля, где традиции и памятники буддийской культуры соседствуют с наследием становления российской государственности.

"Главная сила и богатство Забайкалья - это люди. Наша важнейшая задача сегодня - повысить качество жизни в регионе. Забайкальский край должен стать одним из ведущих центров роста дальневосточной экономики", - говорится в поздравлении.

Министр отмечает, что в регионе идет масштабное обновление социальной инфраструктуры, и необходимо сделать так, чтобы каждый забайкалец почувствовал изменения к лучшему в своем городе, селе, поселке.

Забайкальский край был образован 1 марта 2008 года после объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа.