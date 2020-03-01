В Приморье возбуждено уголовное дело из-за порнокадров на видеопанно

В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району Приморского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных пунктом "б" части 3 статьи 242 УК РФ (Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Об этом сообщается на сайте УМВД по Приморскому краю.

Поводом послужил факт появления на видеопанно, размещенном на центральной площади села Михайловка, видеокадров порнографического содержания. В это время на площади было немало жителей села, пришедших отмечать Масленицу.

По предварительным данным, неизвестный злоумышленник незаконно получил доступ к компьютеру, имеющему выход на медиапанно. Санкция статьи, по которой возбуждено дело, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Следственно-оперативная группа отдела полиции устанавливает обстоятельства происшествия и личности граждан, причастных к инциденту.