Педагог в Саратове предложила объявить год патриотического воспитания

В Саратове Всероссийское педагогическое собрание провело конференцию для работников образования, на которой обсудили послание президента. В формате телемоста в ней приняли участие заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк и сотрудники Рособрнадзора.

На встрече с учителями обсуждались планируемые преобразования по нацпроекту "Образование", подготовка к государственной итоговой аттестации, использование цифровых технологий.

Заместитель министра Виктор Басюк детально рассказал о том, как планируется решать задачи по поддержке общего образования, по предоставлению ученикам начальной школы горячего питания, о доплате за классное руководство. В частности, заместитель министра отметил, что при подготовке к введению горячих обедов для учеников младших классов необходимо провести инвентаризацию технологического оборудования школьных столовых.

- Десять лет назад оно было приобретено школами, но за это время могло устареть и требует замены, - подчеркнул Виктор Басюк.

Замминистра также рассказал, что проводится мониторинг, чтобы сформировать предложения по новой отраслевой системе оплаты труда. Как подчеркнул представитель министерства, планируется существенно повысить базовую часть заработной платы.

Как напомнил начальник управления оценки качества образования Рособрнадзора Евгений Семченко, впервые в этом году школы сами должны определять дату проведения Всероссийской проверочной работы (ВПР).

При этом, как отметил чиновник, Рособрнадзор выступает против какие-либо санкции к школам и учителям из-за низких оценок по проверочной работе.

- Главная цель, которая ставится при проведении ВПР, оценить реальный уровень знаний, чтобы можно было оказать помощь школам. К сожалению, существует негативная тенденция, когда руководители подталкивают учителей к завышению оценок. Есть школы, где все ученики пишут работы на "отлично". Но без объективности у нас ничего не получится. Это приводят к разрушению системы образования, - считает Евгений Семченко.

Представители Рособрнадзора также сообщили учителям о снижении административного контроля, периодичность проверок школ сокращается с трех до пяти или и более лет. Кроме того, при отсутствии претензий от родителей школы не должны включаться в план проверок.

Начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал, что с будущего учебного года планируется, что школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике на компьютерах в цифровом формате. Как он отметил, этой осенью планируется провести масштабный проверочный эксперимент.

Председатель Всероссийского педагогического собрания, ректор Московского госуниверситета технологий и управления (МГУТУ) Валентина Иванова на форуме выступила с предложением объявить следующий 2021 год - Годом патриотического воспитания.

- Нам нужно, чтобы патриотическая работа продолжилась в школах и после 75-летия Победы, - считает Валентина Иванова.

Еще одно предложение, прозвучавшее на форуме, провести в Саратове парад кадетских классов.

Одной из тем, педагогической конференции стало обсуждение проблем в сфере школьного питания. По словам министра образования Саратовской области Ирины Седовой, бесплатное горячее питание смогут получать 102 тысячи саратовских учеников с 1 по 4 класс.

В тоже время, как отметила Валентина Иванова, пока питание, предлагаемое школьникам, остается несбалансированным, при составлении меню не учитывается возраст ребенка, а от этого зависит здоровье детей.

По данным, которые озвучила ректор госуниверситета, например, по Саратовской области фиксируется рост заболевания школьников сахарным диабетом (на 16 процентов), заболеваниями костно-мышечной системы (рост на 45 процентов), больше становится детей с избыточной массой тела, с йододефицитом.

- Нужно чтобы эти вещи контролировались, необходимо разработать сбалансированное меню, ввести паспорта питания детей, - считает специалист.

Депутат Госдумы Николай Панков рассказал о проблемах, которые возникают в регионе при сдаче новых школ, когда директора школ расписываются за прием и установку оборудования, а потом оказывается, что его стоимость была завышена в два раза.

- Неправильно, что директоров учебных заведений делают ответственными за эту ситуацию, сейчас понимание в этом вопросе с областным министерством строительства и ЖКХ достигнуто, - сообщил депутат.