Болельщики "Локомотива" избили фаната "Зенита" на стадионе во время игры ЧР

Фанаты московского "Локомотива" избили болельщика "Зенита", проникшего к ним на сектор во время матча команд в 20-м туре чемпионата России по футболу и пытавшегося украсть флаг с трибуны. Об этом сообщает "Чемпионат".

Встреча состоялась в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0.

Во время игры болельщики железнодорожников избили фаната "сине-бело-голубых", а тот в ответ решил стащить один из их флагов. В результате поклонники "Локомотива" вновь спустились к нему и уже окончательно выпроводили со своей трибуны.