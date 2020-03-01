"Краснодар" обыграл "Уфу" и вышел на второе место в РПЛ

В воскресенье в матче 20-го тура первенства страны "Краснодар" дома в присутствии 32 тысяч зрителей переиграл "Уфу" - 2:0 (0:0). Эта победа позволила "быкам" набрать 38 очков и выйти на "чистое" второе место в РПЛ, опережая на три балла своих преследователей.

Перед игрой на стадионе "Краснодар" был выставлен Кубок чемпионов России по футболу, который будет впервые вручен обладателю золота РПЛ. Трофи-тур нового трофея (его презентация состоялась несколько дней назад в столице) начался именно с арены "быков". При большом желании это можно было считать символичным: мол, кубанцы находятся среди главных претендентов на его обладание. На деле же, мало кто сомневается, что кубок достанется ушедшему в отрыв питерскому "Зениту".

Зато сражение за серебро турнира, дающее прямую путевку в Лигу чемпионов, разворачивается знатное. И вот здесь-то южане - одни из главных претендентов. После вчерашнего дружного ничейного залпа в исполнении "Локомотива", "Ростова" и ЦСКА они набрали по 35 очков и догнали "Краснодар". То есть сегодняшняя виктория позволит "быкам" уйти от них на три очка.

Хотя предсказать итог предстоящей битвы с "Уфой" (неуступчивой характер команды Вадима Евсеева даже не обсуждается), кроме, естественно, букмекеров, представлялось делом весьма рискованным. Особенно, учитывая загадочное состояние, в котором может предстать на старте весенней части сезона коллектив, возглавляемый Мурадом Мусаевым. Основной состав краснодарцев уступил в Испании в трех последних контрольных матчах (не забив ни одного мяча!), да еще и лишился основной пары центральных защитников: белорус Мартынович (капитан черно-зеленых сегодня был делегирован за общегородскую зарядку с участием 2,5 тысяч человек) и серб Спайич из-за травм, скорее всего, в марте вообще не появятся на поле. По-преженму в лазарете находятся Классон и Кабелла, к которым присоединились и Вильена с Газинским.

Их места заняли Сорокин и - совершенно неожиданно - бразильский опорник Кайо, а еще в основе не оказалось Сулейманова, регулярно выходившего в старте в контрольных поединках. К тому же впервые в качестве капитана попробует себя бразилец с российским паспортом Ари.

А еще один 20-летний воспитанник Академии "Краснодара" Черников, впервые вышедший в основе, на 10-й минуте едва не открыл счет: опорный полузащитник не попал по мячу из центра штрафной после подачи Фернандеша.

Гости, как это они всегда на выезде, отошли назад, но при малейшей возможности контратаковали, причем их два форварда Бизяк и Кротов серьезно напрягали "быков" своими рывками. А Йокич, Табидзе и Неделчару - тройка центральных защитников "Уфы" - перерывали все зоны, совершенно не давая "быкам" возможности проводить их любимые комбинации в районе штрафной с помощью короткого паса.

Постепенно хозяева стали запирать соперника на их половине поля, однако преодолеть три мощные линии обороны уфимцев с участием всех десяти полевых игроков и довести атаки хотя бы до какого-нибудь удара по воротам Беленова категорически не получалось.

Зато его краснодарскому коллеге Сафонову пришлось на 40-минуте спасать свою команду броском в левый от себя угол, когда туда хлестко пробил Кротов.

После перерыва южане сделали важную замену: вместо Черникова вышел швед Берг, занявший место центрфорварда. Ари теперь опустился чуть ниже, взяв на себя функции диспетчера (прошлой осенью такой ход использовался кубанцами регулярно).

Правда, после таких перестановок остроты у ворот гостей не добавилось. И вскоре у "быков" становится на еще одного опорного хавбека меньше: Сулейманов меняет Уткина, то есть состав становится полностью нацеленным на атаку.

А вот забить могли гости: на 60-й минуте удар Урунова с угла вратарской едва не оказался голевым. "Краснодар" ответил через пять минут дальним выстрелом Вандерсона, с которым Беленов спокойно справился.

И тут же "быкам" наконец-то удалась фирменная комбинация по правому флангу: в ее окончании Ари классно вывел к воротам Вандерсона. Его удар с близкого расстояния голкипер гостей отразил, но Берг добил мяч в сетку - 1:0, 68-я минута. А вскоре Беленов выручил свою команду, отрази ногой удар Сулейманова местров с семи.

А вскоре Беленов еще и парирует пенальти в исполнении Ари (арбитр Станислав Васильев с помощью системы ВАР определил игру рукой Йокича у своих ворот). Однако судьи усмотрели, что голкипер вышел раньше времени из ворот, и повторный удар кубанца с "точки" оказался точен - 2:0, 83-я минута.

После таких "приключений" "Краснодар" довел матч до важной для себя победы, набрал 38 очков и вышел на второе место в первенстве России. До "Зенита" - теперь всего восемь очков.