На улицы Краснодара выведена водооткачивающая техника

Не прерывающийся более полусуток сильнейший дождь, который обрушился на столицу Кубани, привел к подтоплению в целом ряде районов города. Это вынудило местные власти предпринять чрезвычайные меры.

По информации городского Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, на данный момент зафиксировано уже девять локальных подтоплений на участках, где нет сетей ливневой канализации. В своем большинстве - это районы многочисленных новостроек (за последние годы население города выросло почти на 200 тысяч человек и уже перевалило за миллионную отметку), в которых во время возведения не были построены необходимые ливневые сооружения.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара, в эти места направлены 10 водооткачивающих машин. Дождь в Краснодаре по прогнозам синоптиков продлится до двух часов ночи 1 марта.

По заявлению администрации краевого центра, "при необходимости количество вакуумных машин увеличат до 20".

Кстати



В случаях подтопления улиц жителей кубанского столицы просят обращаться в ЕДДС по тел.: (861) 214-33-36 и 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).