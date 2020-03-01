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01.03.2020 11:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе выбрали самую красивую девушку

Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
На сцене Севастопольского центра культуры искусств прошел 25-й конкурс "Севастопольская красавица". Это самый продолжительный культурно-развлекательный проект в современной истории города, известный далеко за пределами Крымского полуострова.
Фото: Владимир Пасякин/РГ Фото: Владимир Пасякин/РГ
Фото: Владимир Пасякин/РГ

Местные модели уже четверть века достойно представляли и представляют город на фестивалях красоты "Мисс Россия", "Российская красавица", "Краса России", "Мисс Украина", "Королева Крыма", "Жемчужина Черного моря", Miss Princess of the Globe и в других международных проектах в Тунисе, Китае, Турции, Доминиканской республике, Армении.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Как устроены конкурсы красоты

К примеру, вице-мисс "Севастопольская красавица-2015" Анастасия Вознюк победила в престижном проекте "Российская красавица" и вошла в топ-20 самых красивых девушек России на национальном конкурсе "Мисс Россия-2019". А в конце года "Севастопольская красавица-2018" Елизавета Свириденко стала первой на подиуме популярного фестиваля грации "Мисс Крым-2019".

В этом году за победу в шоу грации боролись 14 девушек. Они сменили несколько нарядов, прежде чем жюри определило победительниц в нескольких номинациях. Девушки представили коллекции дизайнерской одежды, начав с вечерних платьев и закончив купальниками из коллекции "Пробуждение весны", которая красноречиво говорила о приходе календарной весны.

Фото: Владимир Пасякин/РГ

После того как жюри отобрало семь финалисток, а гости конкурса могли насладиться традиционной презентацией севастопольских игристых вин, на сцену вышли победительницы разных номинаций конкурса за всю его 25-летнюю историю. Среди них - победительницы всероссийских и международных фестивалей красоты Мария Горелик, Алина Селезнева, Анна Левковец, Валерия Воронова, Юлия Устинова, Анна Тура, Ангелина Сальникова, Людмила Заплатникова и другие.

Эксклюзивная корона победительницы досталась обаятельной Дарине Ковалевой.

Фото: Instagram.com/mrs_world_russia/
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- Я родилась и выросла в Севастополе, мне 18 лет, - сообщила Дарина. - Мое хобби - моделинг, в 2018 году завоевала титул "Мисс-Аквамарин", участвую в разных показах крымских мод. Сейчас работаю, но буду поступать в МГУ на менеджмент.

Первой вице-мисс "Севастопольской красавицы-2020" стала Елена Трифонова, второй вице-мисс - Юлия Михайлик. Титул "Мисс-очарование" завоевала Ульяна Кошельникова, "Моделью Севастополя" и "Мисс-каре" стала Анастасия Столбунова, "Мисс-шарм" - Екатерина Шеремет, "Мисс зрительских симпатий" - Диана Аймухамбетова.

Все участницы конкурса получили цветы, а победительницы в номинациях - призы и подарки.

Фото: Владимир Пасякин/РГ
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