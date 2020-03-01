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01.03.2020 14:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе по решению суда объявили в розыск пациентку инфекционной больницы. Девушка находилась на карантине по коронавирусу, однако покинула лечебное учреждение. Об этом ТАСС сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

- У пациентки не был лабораторно подтвержден диагноз, но необходимо провести определенное количество лабораторных исследований, только тогда подозрение можно снять, - сказала Пеньковская.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Она уточнила, что решение суда о розыске было принято пять дней назад.

В правительстве Севастополя "РГ" сообщили, что в городе не было выявлено фактов заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Однако существует протокол, по которому пациенты с признаками острых респираторных заболеваний, недавно посещавшие Китай, должны помещаться в карантин на 14 дней. За время инкубационного периода проводятся три теста на коронавирус. Две первые пробы у пациентки были отрицательные, а затем она покинула медучреждение, не дождавшись результатов третьего теста. Поэтому ее объявили в розыск.

По информации информагентства, заболевшая - гражданка Украины, живущая в Севастополе. После поездки в Китай у девушки поднялась температура, поэтому ее госпитализировали.

Ранее департамент здравоохранения Севастополя распространил памятку для пациентов, в которой сообщалось, что заболевание, вызванное коронавирусом 2019-nCoV, протекает как ОРВИ, однако в большом количестве случаев переходит в тяжелую пневмонию. Вирус передается воздушно-капельным и контактным путем, например, через прикосновение грязными руками к глазам.

Фото: EPA-EFE/TINO ROMANO
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Основными симптомами коронавируса являются повышение температуры, кашель (чаще всего сухой), одышка, боль в мышцах, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, диарея. Самостоятельно определить вирус невозможно, поскольку симптомы совпадают с проявлениями ОРВИ. Поэтому лучшее, что можно сделать в случае заболевания, - обратиться за медицинской помощью, отметили в ведомстве.

Отмечается также, что через посылку из Китая заразиться коронавирусом невозможно - вирус в ней просто не выживет.

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