В Крыму объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку

- У пациентки не был лабораторно подтвержден диагноз, но необходимо провести определенное количество лабораторных исследований, только тогда подозрение можно снять, - сказала Пеньковская.

Она уточнила, что решение суда о розыске было принято пять дней назад.

В правительстве Севастополя "РГ" сообщили, что в городе не было выявлено фактов заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Однако существует протокол, по которому пациенты с признаками острых респираторных заболеваний, недавно посещавшие Китай, должны помещаться в карантин на 14 дней. За время инкубационного периода проводятся три теста на коронавирус. Две первые пробы у пациентки были отрицательные, а затем она покинула медучреждение, не дождавшись результатов третьего теста. Поэтому ее объявили в розыск.

По информации информагентства, заболевшая - гражданка Украины, живущая в Севастополе. После поездки в Китай у девушки поднялась температура, поэтому ее госпитализировали.

Ранее департамент здравоохранения Севастополя распространил памятку для пациентов, в которой сообщалось, что заболевание, вызванное коронавирусом 2019-nCoV, протекает как ОРВИ, однако в большом количестве случаев переходит в тяжелую пневмонию. Вирус передается воздушно-капельным и контактным путем, например, через прикосновение грязными руками к глазам.

Основными симптомами коронавируса являются повышение температуры, кашель (чаще всего сухой), одышка, боль в мышцах, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, диарея. Самостоятельно определить вирус невозможно, поскольку симптомы совпадают с проявлениями ОРВИ. Поэтому лучшее, что можно сделать в случае заболевания, - обратиться за медицинской помощью, отметили в ведомстве.

Отмечается также, что через посылку из Китая заразиться коронавирусом невозможно - вирус в ней просто не выживет.