Россиянин Репилов во второй раз завоевал Кубок мира по санному спорту

Россиянин Роман Репилов занял третье место на заключительном этапе Кубка мира по санному спорту в сезоне-2019/20 в немецком Кенигзее и стал победителем общего зачета.

По итогам двух попыток Репилов показал время 1 минута 38,426 секунды, уступив соотечественнику Семену Павличенко (1.38,359) и австрийцу Йонасу Мюллеру (1.38,362).

В общем зачете Кубка мира Репилов набрал 765 очков и во второй раз в карьере выиграл трофей. Впервые это произошло в сезоне-2016/17. Второе место в общем зачете текущего сезона занял итальянец Доминик Фишналлер (749 баллов). Тройку замкнул Павличенко (741).

Всего российские спортсмены четырежды выигрывали общий зачет Кубка мира в мужских одиночных санях. До Репилова это удавалось Альберту Демченко (2004/05) и Павличенко (2018/19). В двухместных санях первенствовали представители СССР Евгений Белоусов/Александр Беляков (в сезоне-1987/88), а в одиночных санях у женщин - советские спортсменки Вера Зозуля (1981/82) и дважды Юлия Антипова (1987/88 и 1989/90).