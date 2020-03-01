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01.03.2020 09:32
Рубрика: Спорт

Российский боец UFC показал непристойный жест зрителям после победы в США

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Магомед Анкалаев одержал победу над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире в США. Рефери остановил поединок на 38-й секунде. Публика оказалась недовольна таким рением и освистала россиянина, который в ответ показал неприличный жест.

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Все это произошло на турнире UFC Fight Night 169, который прошел в американском городе Норфолке. Анкалаев начал поединок очень активно, и его оппонент пропустил большое количество ударов. Рефери боя видел, что Куцелаба не отвечает на удары и остановил бой уже на 38-й секунде.

Молдавский боец устроил бурную сцену недовольства, показывая, что в состоянии драться дальше, но судья был непреклонен.

В итоге зрители начали бурно выражать свое несогласие с этим решением, освистав россиянина. Анкалаев не сдержался и в ответ показал публике неприличный жест.

Анкалаев, на счету которого теперь 13 побед и 1 поражение, немного успокоившись заявил, что готов провести реванш.

В главном событии вечера встретились Джозеф Бенавидес и Дейвисон Фигередо, сразившиеся за вакантный пояс чемпиона в наилегчайшем весе. Яигередо во втором раунде нокаутировал своего соперника, выиграв этот бой. Но титула он не получит, поскольку на взвешивании не смог вписаться в лимит весовой категории. Также он отдаст 30% гонорара сопернику.

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