"Сельта" со Смоловым не сумела обыграть "Гранаду"

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Сельта" сыграла на выезде вничью с "Гранадой" - 0:0. Команда Федора Смолова не знает поражений в Примере на протяжении уже четырех встреч.

Как и в предыдущем поединке с "Леганесом", Смолов был заменен в начале второй половины. На 57-й минуте россиянина сменил Санти Мина. За несколько мгновений до ухода с поля Федор пробил по воротам соперника, но цели не достиг.

В турнирной таблице "Сельта" занимает 17-е место, имея в активе 25 очков. Догнать клуб из Виго уже в воскресенье может "Мальорка", но для этого ей необходимо одолеть на своем поле "Хетафе". К слову, на следующих выходных Смолов и его команда встретятся как раз с "Хетафе".

Тем временем, "Монако" с Александром Головиным в составе потерял очки в домашнем матче с "Реймсом". Ведя 1:0, монегаски упустили победу во втором тайме. Гол Хассане Камара позволил гостям увезти ничью с непростого выезда - 1:1. В турнирной таблице "Монако" идет шестым, набрав 40 очков.