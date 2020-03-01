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01.03.2020 16:55
Рубрика: Спорт

Семин заявил, что не использовал мат в адрес арбитра на игре с "Зенитом"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, отвечая комментатору "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву, заявил, что не использовал нецензурную лексику в отношении рефери во встрече 20-го тура чемпионата России по футболу с санкт-петербургским "Зенитом".

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Встреча команд состоялась в субботу в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. Семин был удален со скамейки запасных в середине первого тайма после того, как слишком рьяно выражал претензии в адрес главного судьи матча Евгения Турбина. После игры Губерниев подверг критике 72-летнего тренера за его поведение.

"Отпустил вас биатлон, и взялись вы за футбол! Но чтение по губам не ваша сильная сторона. Нецензурной брани не было, а свое возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально", - написал Семин на своей странице в Instagram.

"Научился у вас, слушая комментарии биатлона. Прости", - добавил он.

Под сообщением Семина позднее появился комментарий Губерниева, в котором он в шутливой форме усомнился в правдивости слов тренера.

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