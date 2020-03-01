На северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, что позволит качественно увеличить боевой потенциал не только СФ, но и всего Военно-морского флота страны. Об этом на заседании коллегии минобороны, где обсуждался план деятельности североморцев на 2019-2025 годы, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

Он не уточнил, о какой марке оружия идет речь. Однако накануне стало известно, что в начале января находящийся в Баренцевом море фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 впервые успешно запустил с борта по наземной цели, расположенной на одном из военных полигонов Северного Урала более чем в 500 км от корабля, новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон". Источники ТАСС сообщили, что испытания этого боеприпаса с морских носителей будут продолжены. А после завершения программы испытательных пусков с "Адмирала Горшкова" стрельбу "Цирконами" начнут осваивать экипажи атомных подлодок.

Напомним, что в феврале 2019 года в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин сказал, что работы над ракетой "Циркон" идут по графику. Эта ракета, по данным главы государства, развивает скорость около 9 Махов и сможет на расстоянии более 1 тыс. км поражать как надводные, так и наземные цели. Президент уточнил, что применение "Циркона" предусмотрено с серийных надводных кораблей и подлодок, в том числе произведенных и строящихся под ракетные комплексы "Калибр". В ноябре 2019-го замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил: новейшие гиперзвуковые ракеты планируется развернуть, в частности, на проходящих модернизацию фрегате "Маршал Шапошников" и многоцелевой атомной субмарине проекта 949А "Иркутск". А месяцем позже глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что "Цирконы" смогут размещаться на всех российских кораблях новых проектов.